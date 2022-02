Sem Mourão, três possíveis vices estão no radar de Bolsonaro

A Executiva nacional do Republicanos confirmou a filiação do atual vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (atualmente no PRTB), pré-candidato ao Senado pelo Estado do Rio Grande do Sul nestas eleições. O ato, marcado para o dia 16 de março, confirma seu distanciamento do “projeto Bolsonaro” nestas eleições.

Como já adiantado pela coluna, a descolada de Mourão pode abrir espaço para a atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM), seguir como vice na chapa em 2022. Forte junto ao agronegócio, é um dos nomes cotados.

Bolsonaro, entretanto, não confirma. Na ‘disputa’ com Tereza Cristina está Fabio Faria (PSD), ministro das Comunicações, que retirou sua pré-candidatura ao Senado nestas eleições. Outro cotado é o general Braga Netto, atual ministro da Defesa, que ainda busca filiação. Entre os partidos sondados pelo cotado está o PL.

Netto atenderia, segundo o apurado, um desejo do próprio Jair Bolsonaro, que quer um “vice discreto” na chapa. Exatamente o que Mourão não foi nestes anos de governo.