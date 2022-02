Sem oposição organizada, Mauro Mendes pode levar no primeiro turno

Na corrida do Governo do Estado em 2022 ainda não surgiu um nome forte confirmado como pré-candidato nestas eleições, exceto o do já governador Mauro Mendes (União Brasil). Enquanto os grupos que se opõem ao projeto reeleição demoram em se articular e definir o páreo, Mauro, com a máquina na mão, segue em vantagem.

No campo da especulação, dois surgiram por enquanto. O atual senador Wellington Fagundes (PL) ainda segue cotado como pré-candidato ao Governo, em especial pela ala bolsonarista em Mato Grosso. No lado oposto, colado no “projeto Lula”, outro nome ventilado é o do atual prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD).

Entre os dois, Fagundes se mostra em ligeira liderança, mais articulado e atraindo nomes para um PL que tende a crescer focado, principalmente, na presença de Jair Bolsonaro no palanque mato-grossense. A grande questão é seu desejo político de permanecer como pré-candidato à reeleição ao Senado. Até por isso, nomes ligados ao partido mencionaram a pré-candidatura de Reinaldo Morais, o “rei do porco”, ao Palácio Paiaguás.

Enquanto isso, como o apurado pela coluna Bastidores, José Carlos do Pátio ainda não se definiu se, de fato, migra para o PSB ou encara a corrida ao Governo pelo PT. Tem trazido consigo o nome de Lula mas não fala -ao menos publicamente- sobre uma possível candidatura para nenhum cargo nestas eleições.

Independente do nome, se haverá alguém capaz de bater Mauro Mendes nas urnas, é difícil saber. Fato é que, se o quiserem alcançar na corrida, tem que acelerar.