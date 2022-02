Sema aplica multa por desmatamento ilegal e apreende tratores

Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), da Diretoria de Unidade Desconcentrada (DUD) e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Confresa identificaram um desmatamento ilegal em área de reserva legal em uma propriedade a 14 km da cidade de São José do Xingu (953 km distante de Cuiabá). Na ação, os fiscais apreenderam dois tratores que estavam sendo utilizados no crime ambiental.

A multa aplicada ao infrator identificado foi de R$ 256 mil durante a vistoria realizada na última terça-feira (15/02). Quando a equipe verificou a licença da atividade de desmatamento, foi constatado que a área já havia sido embargada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) e está dentro de Área de Reserva Legal, ou seja, está dentro do percnetual da área que deve ser mantida preservada.

No local foram encontrados um trator esteira modelo D65, um trator esteira modelo AD14B e um correntão usado para desmatamento, medindo 80 metros de comprimento. Infratores utilizavam a prática do “correntão”, para derrubada rápida de vegetação

As duas máquinas e o correntão foram apreendidos e removidos do local imediatamente até o pátio da Prefeitura de São José do Xingu. O dono de um dos equipamentos foi conduzido até a Delegacia do município após uma tentativa de fuga do local com uma das máquinas apreendidas.