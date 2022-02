O processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Ministério da Educação (MEC), iniciou nesta terça-feira (15) o período de inscrições para preenchimento das vagas disponíveis para ingresso no ensino superior no ano de 2022. As inscrições encerram nesta sexta-feira (18).

Neste ano, a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) oferta 1.151 vagas em 19 cursos de graduação presenciais.

Confira o trecho uma entrevista com a pro-reitora, Valéria Dapper, concedida à TV Cidade – Record TV: