Sobe para 120 o número de mortos na tragédia das chuvas em Petrópolis (RJ)

Da Redação com R7

Subiu para 120 o número de mortos na tragédia das chuvas em Petrópolis, Região Serrana, na madrugada desta sexta-feira (18). Ao menos 116 pessoas estão desaparecidas na cidade, segundo a última atualização da Polícia Civil.

Na tarde desta quinta-feira (17), voltou a chover no município, que há dois dias foi castigado pela pior tempestade dos últimos 90 anos. A Defesa Civil acionou sirenes em 14 localidades e emitiu alerta de mobilização para evacuação de moradores das áreas de risco do Quitandinha.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, foi possível ver que as ruas voltaram a ficar alagadas em alguns pontos, como no bairro Alto da Serra. Ainda há previsão de chuva até sábado (19).

As autoridades também continuam em alerta para riscos de novos deslizamentos. A rua Nova, na comunidade 24 de Maio, e a Vila Manoel Correa, na rua Teresa, foram interditadas. A Defesa Civil realizou a evacuação das áreas.

“De acordo com a análise de geólogos da Defesa Civil, a situação requer a ação de caráter preventivo, tendo em vista as grandes dimensões do bloco rochoso existente na região, que está localizado a montante da Rua Nova, em meia encosta”, informou por meio de nota.

As pessoas desalojadas foram encaminhadas para a Escola das Comunidades Santo Antônio, já que a estrutura para acolhimento da população que funcionava no bairro teve que ser desmobilizada por conta do risco no momento.

A orientação é para que a população busque locais seguros, como os pontos de apoio. De acordo com a Defesa Civil, estas estruturas estão ativas nas escolas Marcelo Alencar, na avenida Amaral Peixoto; Chiquinha Rolla, na rua Campos – n° 1; e Escola Paroquial Bom Jesus, rua Dr. Thouzet, n° 820.

Cerca de 500 bombeiros atuam nas buscas por vítimas em Petrópolis, com a ajuda de cães farejadores, viaturas do tipo 4×4 e botes, além de aeronaves das forças de segurança do Estado.