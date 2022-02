STF reconduz Eduardo Botelho à presidência da Assembleia Legislativa do Estado

Mais de um ano se passou, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu pela recondução do deputado estadual Eduardo Botelho (UB) à presidência da Assembleia Legislativa do Estado ao revogar a liminar que suspendia a eleição da Mesa Diretora da Casa de Leis para o biênio 21/22. A decisão do ministro foi dada nesta quarta-feira (23).

Com isso, a ALMT retoma a composição da Mesa Diretora formada por Botelho com presidente, Janaina Riva (MDB) como vice-presidente e Wilson Santos (PSDB) como segundo vice-presidente. Max Russi (PSB), que seguia como presidente da Casa até a decisão do STF, retorna à primeira secretaria e Valdir Barranco (PT) à segunda secretaria da Casa. A terceira e quarta secretaria com os deputados Delegado Claudinei (PSL) e Paulo Araújo (PP), respectivamente.

Eleição Interna

Em fevereiro de 2021, uma eleição interna da ALMT havia concedido a cadeira de presidente ao deputado estadual Max Russi. A decisão do ministro do STF anulou o pleito.

A eleição de Russi se deu após atendimento do próprio ministro Alexandre de Moraes contrário à reeleição de Botelho, pelo terceiro mandato consecutivo, à presidência da ALMT. A medida cautelar partiu do partido Rede Sustentabilidade. Na época, para efeito, Moraes suspendeu o pleito ocorrido em junho de 2020, bem como a posse de todos os eleitos a mesmos cargos que já ocupavam em biênios anteriores (17/18 e 19/20) e determinou a realização de uma nova eleição.

Em sua nova decisão, Moraes voltou a reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo da Constituição de Mato Grosso que autoriza reeleições infinitas ao presidente da Assembleia Legislativa, mas defendeu que não é imediatamente aplicável o reconhecimento da inconstitucionalidade com relação às eleições das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas. “O Plenário também firmou a compreensão majoritária de que os efeitos dessa mudança de jurisprudência não seriam imediatamente aplicáveis à eleições para as Mesas Diretoras ocorridas em até um ano após a publicação do acórdão da ADI 6524, primeiro julgado da Corte em que sinalizado a nova interpretação sobre os requisitos de elegibilidade para os cargos em questão”, diz trecho da decisão.

“Transição Pacífica”

Para a deputada estadual Janaína Riva, a nova decisão e consequente recondução aos cargos da antiga Mesa Diretora não traz clima de animosidade à Casa de Leis. “É uma decisão que vai ao encontro das jurisprudências. Isto já vinha ocorrendo em todo o país e já era esperada também a decisão em relação à ALMT. Já havíamos conversado entre nos deputados e agora a transição será feita de uma forma pacífica, tranquila e natural”, diz. “Não vejo clima de animosidade nenhum neste momento. Até porque a Mesa Diretora (reconduzida) é muito semelhante a esta de hoje”, completa.

A reportagem tentou contato com o deputado estadual Eduardo Botelho, mas não obteve retorno.