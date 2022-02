STF valida federações partidárias e uniões “improváveis” podem surgir em 2022

PT, PSDB, PCdoB, PSB, PV, Rede… Este pode ser o novo bloco político a surgir no cenário brasileiro, após a validação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira (09), das federações partidárias. Antes adversários, a aliança a esta altura pode estar perto de acontecer.

A primeira sinalização partiu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apresentou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), para ser o vice na corrida à eleição presidencial. A partir daí, a ideia de uma unificação contra a possibilidade de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2022 se acentuou.

Neste sentido, a federação partidária concretiza uma união temporária de duas grandes siglas, com direito a apoio de partidos menores e garantia de apoio junto às bases nos Estados. Em caso de vitória nas urnas a vantagem está, também, na chamada “governabilidade” em Brasília. As siglas que decidirem se federar precisarão marchar juntas em todos os pleitos deste ano, majoritários ou proporcionais, e também nas eleições de 2024.

A grande dúvida em relação a uma possível união é se haverá harmonia nas decisões. Um bloco de partidos que reuniria nomes muito distantes em termos ideológicos deixa no ar uma incógnita. A exemplo, uma federação entre PT e PSDB significaria lidar com as mentes -e interesses- do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), do ex-prefeito de São Fernando Haddad (PT), Lula (PT) e Alckmin (PSDB). Numa eventual vinda do PSOL, indo além nesta mesma leitura, entraria na lista nomes ainda mais distantes, como o do ex-presidenciável Guilherme Boulos.