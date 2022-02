Subseção da OAB de Rondonópolis empossa diretores e membros das comissões temáticas

Na noite desta quinta-feira (10), a diretoria da 1ª Subseção da OAB de Rondonópolis realizou uma sessão solene de posse das diretorias e membros das 32 comissões temáticas da ordem local, para o triênio 2022/2024. O presidente da Subseção, Bruno de Castro esteve à frente dos trabalhos de posses dos advogados que estarão à frente de questões e demandas importantes da advocacia local.

Por conta das restrições sanitárias, as 32 comissões que totalizam o engajamento de mais de 150 advogados foram representadas por apenas um integrante. Para Bruno de Castro a subseção se amplia muito em sua abrangência com a atuação dessas comissões. “Os objetivos da subseção são cumpridos com vários braços, hoje temos a posse de 32 comissões que trabalharão em prol da subseção de Rondonópolis, e tendo como primeiro norte a defesa das prerrogativas dos advogados, mas estar de forma simultânea presente em todos os setores sociais, junto a comunidade e trazendo sempre na medida do possível uma discussão técnica sobre estas questões”, comentou.

A vice-presidente da Subseção da OAB de Rondonópolis Alessandra Cardoso de Oliveira, que já integrou uma comissão na gestão passada, também destaca a importância dos trabalhos segmentados realizados pelas comissões. “Com conhecimento de causa podemos falar da importância destas comissões, pois é o suporte da diretoria sendo o elo que liga esta diretoria a todos os advogados e aos anseios da classe”, disse.

A solenidade de posse das comissões temáticas da subseção da OAB de Rondonópolis, contou também com presença dos demais membros da diretoria, o secretário-geral Amauri de Sousa Brito Filho, tesoureira Aline Luciana da Silva, delegado da Caixa de Assistência dos Advogados – (CAAMT), Alex Onassis e o conselheiro federal Stalyn Paniago Pereira.