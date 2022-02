Suspeito de matar dona de salão é executado com cerca de 15 tiros

Hyago Junio de Jesus Souza, 27 anos, foi executado com cerca de 15 disparos de arma de fogo, no bairro Jardim Nilmara, na madrugada desta quarta-feira (9), em Rondonópolis (MT). O jovem era suspeito de matar a ex-companheira Rafaela Cristina de Jesus Souza, 24 anos, em frente do próprio salão de beleza, na segunda-feira (7), no bairro Conjunto São José.

De acordo com informações da Perícia, o jovem foi surpreendido e os tiros acertaram as regiões do abdômen, tórax, cabeça e outras partes do corpo.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte do rapaz.

Viaturas da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram na ocorrência.

FEMINICÍDIO

Conforme informações, Rafaela deixou 3 filhas, duas eram do suspeito. Familiares disseram que a jovem já estava sendo ameaçada e tinha medida protetiva contra Hyago.

No dia do crime, a mulher foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital, mas morreu momentos após dar entrada na unidade.

Segundo a Polícia Militar, Hyago já havia sido preso enquadrado na Lei Maria da Penha mais de uma vez, fora as vezes em que houve o acionamento, mas não a prisão.

Rafaela tinha ainda uma medida protetiva contra o ex-companheiro.