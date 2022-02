Thiaguinho assume namoro com Carol Peixinho: ‘Felizão com sua luz’

Thiaguinho assumiu o namoro com Carol Peixinho e postou a primeira foto ao lado da influenciadora digital nas redes sociais, nesta sexta-feira (25).

“Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim… Iluminado. Felizão com sua luz”, escreveu o cantor.

Peixinho também postou a mesma foto no perfil dela do Instagram e se declarou: “Minha felicidadezona de toda dia”.

No fim do ano passado, surgiram os primeiros boatos de que Thiaguinho e Carol Peixinho estariam juntos. O cantor e a influenciadora foram tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 com o mesmo carro e a semelhança intrigou internautas.

Depois do episódio, Peixinho foi vista curtindo um show do sambista em Barra Grande, em uma festa de fim de ano. Para alimentar ainda mais os rumores, os dois postaram uma foto nas redes sociais e os fãs perceberam a semelhança no cenário das fotos.

Após o casal oficializar o romance, amigos, seguidores e famosos celebraram a notícia com mensagens na web. Veja as publicações