TJ desbloqueia R$ 2,4 milhões de Percival

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) desbloqueou R$ 2.480.472,87 milhões em bens do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, dinheiro retido por supostas irregularidades em um contrato de publicidade.

A decisão é do último dia 8 de fevereiro. Atende ao pedido da empresa Época Propaganda Ltda, contrária à decisão anteriormente proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. A alegação era a de improbidade administrativa cometida entre empresa e Prefeitura durante o mandato do ex-prefeito, de 2012 a 2016.

Segundo a empresa, não houve qualquer ilicitude na prestação de serviço publicitário ao longo da gestão. Defende, ainda, que caso comprovada qualquer irregularidade, o valor bloqueado não corresponde o devido montante, 17% referentes aos aditivos contratuais: R$ 421.680,38.

Segundo o magistrado, ainda que a decisão pudesse encontrar algum fundamento de legitimidade, o que não é o caso, ainda assim o valor bloqueado haveria de ser minorado. “Seja como for, não preenchidos os requisitos exigidos pela norma, tenho por ilegítima a medida constritiva ora atacada. Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para divergir no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a medida de indisponibilidade de bens atacada”, diz trecho do voto.