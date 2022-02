Touca de cetim bomba, mas é contraindicada para dois tipos de pessoas

Desde o início do “Big Brother Brasil 22”, em janeiro, uma série de participantes do reality-show chamou atenção da web ao aparecer com toucas de cetim na cabeça, incluindo Jade Picon.

A peça, que é usada para dormir, acabou ganhando destaque por despertar a curiosidade daqueles que ainda não conheciam sua função: proteger os fios durante a noite, evitando o frizz pela manhã.

Touca de cetim para os cabelos

Usada no “BBB 22″ por Jade Picon, Brunna Gonçalves, Maria e até Luciano, a touca de cetim ganhou bastante destaque na web desde o início do reality-show da Globo, despertando o interesse e curiosidade de uma série de pessoas que queriam saber para que serve o acessório.

Como explica a dermatologista Calu Franco, de São Paulo, a peça – assim como as fronhas de cetim – tem a função de proteger os fios do atrito com o travesseiro durante o sono e com isso evitam o frizz pela manhã. Isso vale, inclusive, para as laces, como já mostrou a esposa de Ludmilla no programa.

“Com o atrito entre o cabelo e o travesseiro, pode ocorrer abertura da cutícula dos fios, ocasionando o frizz e nós. Todos os tipos de fios podem se beneficiar do uso, em especial os finos, ondulados e crespos por sua tendência natural à fragilidade e frizz”, esclarece a profissional.

“Com a diminuição da abertura das cutículas dos fios pelo atrito, o uso da touca ou fronha de cetim também ajuda na preservação da umidade dos fios, prevenindo o ressecamento”.

Nem sempre, contudo, a touca de cetim será uma boa opção. Isso porque existem algumas contraindicações para seu uso.

“Pessoas com doenças de couro cabeludo ou tendência a dermatite seborreica devem evitar o uso, pelo risco de piora das dermatoses de base. A recomendação também é de que os fios estejam totalmente secos para o uso, diminuindo também o risco de doenças do couro cabeludo”, explica Calu.