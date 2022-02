Tráfego na BR-364 em Jaciara continuará sendo desviado neste domingo (13)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) alerta os usuários da BR-163/364/MT que a rodovia está totalmente interditada, na manhã deste domingo (13), na altura do km 277, situado no trecho que liga as cidades de Cuiabá a Jaciara, na região Sul do Estado de Mato Grosso.

A interdição é necessária para que o DNIT faça a correção do deslizamento de terras ocorrido na saia do aterro neste ponto da rodovia, pista norte, no sentido Jaciara – Cuiabá. O deslizamento foi provocado pelas fortes chuvas que atingem a região. As equipes da Autarquia já atuam na análise, estudo e resolução do problema, a fim de liberar o tráfego o mais rápido possível.

O DNIT informa que o tráfego de veículos foi deslocado para pista ao lado, que é hoje a pista de descida da rodovia sentido Sul, ficando essa pista com dois sentidos, enquanto o problema é analisado e resolvido pela Autarquia. A rodovia vai operar em duplo sentido em um trecho de aproximadamente quatro quilômetros, retornando à pista duplicada logo em seguida.

O DNIT destaca que vem atuando para amenizar os impactos causados pelas chuvas, em busca de soluções rápidas para garantir a segurança das pessoas e a trafegabilidade. Em relação ao tráfego de veículos, ressalta que, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e concessionária Rota do Oeste, vai dar todo o apoio aos motoristas que seguem viagem e aos técnicos que estão executando as obras de melhorias na rodovia.