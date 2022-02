Tráfego na BR-364 em Jaciara será desviado a partir de hoje (12) para obras emergenciais

A pista de rolagem sentido norte (Rondonópolis > Cuiabá) da BR-364, na altura do km 277, em Jaciara, será totalmente bloqueada para a realização de obras emergenciais a partir deste sábado (12). A interdição e sinalização do tráfego é realizada pela Concessionária Rota do Oeste e Polícia Rodoviária Federal (PRF), garantindo a segurança dos usuários da rodovia, em apoio ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável pela manutenção e conservação (sinalização e poda de vegetação) do trecho.

Durante a operação, o tráfego flui em pista simples sobre as faixas do sentido sul (Cuiabá > Rondonópolis). O desvio é realizado do km 277 ao km 280 aproximadamente.

Neste trecho da rodovia, a Concessionária realizou bloqueio em uma das faixas de rolagem do sentido norte desde a noite desta quinta-feira (10). Já nesta sexta-feira (11), equipes de monitoramento retornaram ao local e, priorizando a segurança viária, percebeu-se a necessidade de uma intervenção emergencial.

Usuários que desejam informações atualizadas sobre a condições de tráfego do trecho de concessão da Rota do Oeste, devem entrar em contato por meio do telefone 0800 065 0163, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.