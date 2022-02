Tragédia em Petrópolis já soma mais de 200 mortos

A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, já contabiliza mais de 200 mortos nesta quarta-feira (23). O desastre já supera aquele que era considerado o mais trágico da história do município, ocorrido em 1988 – 171 pessoas morreram naquela ocasião. Ao todo, a cidade já contabilizou 204 mortos na tragédia recente, com 188 corpos identificados. E as buscas por 51 desaparecidos continuam.

Total de óbitos: 204

Sexo feminino: 124

Sexo masculino: 80

Obs.: do total, 39 são menores

Identificados: 188 (92%)

Diversos bairros continuam com grande quantidade de lama e escombros. Assim como o morro da Oficina, no Alto da Serra, a Vila Felipe está entre os pontos mais afetados na tragédia do dia 15 de fevereiro, com 11 desaparecidos.

Com a possibilidade de mais chuva nesta semana, os moradores temem que novos deslizamentos aconteçam. A reportagem da Record TV Rio contou a história de um homem que estava morando dentro do carro depois de ter perdido a casa.

No bairro Chácara Flora, o corpo de uma grávida de oito meses foi encontrado nesta terça-feira (22), junto ao de dois filhos. A cunhada dela, que também perdeu os filhos, informou que Joice Roque da Silva havia feito o chá de bebê dois dias antes do incidente.

Mãe de três meninos, a gestante esperava a primeira menina, como havia sonhado.