Três pessoas são lançadas para fora de carro após veículo capotar na Avenida dos Estudantes

Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, ficaram feridas após um acidente na madrugada desta quarta-feira (9), na rotatória da entrada do bairro Parque São Jorge, na Avenida dos Estudantes, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o veículo seguia sentido ao bairro Jardim Atlântico, quando chegou na rotatória o motorista provavelmente perdeu o controle da direção após rampar o quebra-molas.

O carro capotou e com a força do impacto, as três vítimas foram lançadas para fora do veículo.

A equipe do Serviço De Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou as vítimas para o Hospital Regional.