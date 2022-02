Tuchel chega a Abu Dhabi e treina Chelsea para a final do Mundial

Técnico do Chelsea (Inglaterra), o alemão Thomas Tuchel chegou a Abu Dhabi nesta sexta-feira (11) para comandar o time na final do Mundial de Clubes. Ele havia testado positivo para Covid-19 em Londres e não esteve à beira do gramado na vitória dos campeões europeus por 1 a 0 contra o Al-Hilal (Arábia Saudita), na semifinal. Recuperado, ele está confirmado para a decisão deste sábado (12), contra o Palmeiras, no Mohammed Bin Zayed Stadium, às 13h30 (de Brasília).

Auxiliar técnico de Tuchel, o húngaro Zsolt Low afirmou que manteve contato com o treinador por meio de videochamadas. Eles conversaram sobre escolhas para o jogo da semifinal e qual tática seria aplicada em campo.

Capitão do time inglês, o meio-campista Jorginho pregou humildade contra a equipe brasileira. “Claro que o Chelsea pode ganhar o título. Só precisamos estar focados, ser humildes e estar preparados para trabalhar tudo. E claro que não será fácil contra esse adversário duro“, disse o camisa 5.

Dúvidas do Chelsea

A grande dúvida dos Blues para o duelo final é no gol. Isso porque Mendy, que estava na Copa Africana de Nações representando a campeã seleção do Senegal, foi substituído pelo espanhol Kepa, que não decepcionou.

Durante a ausência do companheiro, ele pegou pênalti em duelo eliminatório na Inglaterra e fez boas defesas na semifinal do Mundial, contra o Al-Hilal. Isso, contudo, não lhe garante a posição, já que o senegalês é considerado dono da posição, tendo sido eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2021.

De acordo com Zsolt Low, o titular será escolhido por Thomas Tuchel e pelo preparador de goleiros da equipe.

Outra dúvida é com relação ao meia Mason Mount. O inglês está voltando de lesão e batalha por uma vaga entre os titulares diante do Palmeiras.