Turista flagra lagarto gigante saindo de privada de hotel

Uma turista teve um encontro assustador com um réptil gigante durante as férias. Em um momento digno de filmes de terror, Chantima Chairisuk flagrou um lagarto-monitor saindo do vaso sanitário do quarto dela, na região de Pathum Thani, na Tailândia.

O vídeo mostra o lagarto-monitor saindo tranquilamente da privada. O animal parece bastante curioso e coloca metade do corpo para fora da água, enquanto estuda o ambiente.

Após ficar satisfeito com a investigação, ele dá meia-volta e retorna por onde saiu, em uma manobra de extrema habilidade. O encontro durou cerca de três minutos.

Em entrevista à agência Viralpress, o inglês Jason Kingman, companheiro de Chantima, disse que essa foi a coisa mais estranha que já encontrou em um banheiro.

“Minha namorada me ligou e disse que havia algo sujo se movendo no banheiro. Eu pensei: ‘Isso é estranho’, mas jamais imaginei que fosse um lagarto”, disse o Jason.

Chantima afirmou que estava prestes a usar a privada quando viu algo escuro se movimentando na água. Enquanto chamava Jason, ela ligou a câmera do celular e flagrou a chegada do intruso.

Segundo a dupla de turistas, o jardim do hotel é lar de diversos lagartos-monitores, mas eles não imaginaram que eles fossem capazes de subir pela tubulação.

Os lagartos-monitores são uma classe de grandes lagartos, que variam de 20 cm a 3 metros, no caso do integrante mais famoso do grupo: o dragão-de-komodo.

A maioria dos integrantes da classe é considerada tímida, mas eles podem atacar humanos caso se sintam ameaçados. As mordidas são doloridas, e geralmente perigosas, pela saliva cheia de bactérias agressivas.