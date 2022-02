UFR prepara retomada das aulas presenciais em 2 de março

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) retomará integralmente as aulas no regime presencial a partir do dia 2 de março. A instituição está preparando todas as medidas necessárias para o retorno seguro e eficaz das atividades de estudantes e professores.

De acordo com a Reitora da instituição, professora Analy Castilho Polizel de Souza, “[…] a UFR já estava se preparando para o retorno presencial há muito tempo. A saúde de nossa comunidade acadêmica e os prejuízos socioeconômicos da pandemia sempre foram nossa preocupação, por isso investimos em medidas de proteção e no cumprimento dos protocolos de biossegurança, além de apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica”.

A Reitora lembrou que diversas atividades administrativas da instituição mantiveram a presencialidade durante todo período e outras já haviam retornado desde meados do ano passado. “Para garantir que nossos estudantes tivessem o suporte necessário para as atividades remotas, a Universidade Federal de Rondonópolis não parou. Nossos servidores foram um dos primeiros grupos a se vacinar e, devidamente instruídos a respeito de nossas políticas de saúde, vêm trabalhando ininterruptamente na construção e execução de políticas institucionais que possam garantir o pleno funcionamento da universidade. Alguns cursos também já retornaram ao modelo presencial ainda no ano passado e estão se adaptando bem às rotinas e protocolos que a pandemia nos obrigou a seguir”.

A Universidade Federal de Rondonópolis monitorou com preocupação o aumento de casos da doença no início do ano, porém, conforme indicado pelos estudos realizados pelo Comitê de enfrentamento ao Covid-19 da UFR e dos dados oficiais emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, existe uma tendência de forte queda nos casos da doença no estado. O resultado já era esperado nas médias móveis de casos, uma vez que a tendência havia sido observada em outros países.