Ultrapassagem arriscada causa acidente, deixa uma pessoa morta e cinco feridas

Um acidente envolvendo dois veículos deixou cinco pessoas feridas e uma mulher morta, nesta sexta-feira (11), na BR-163 entre os municípios de Sorriso e Lucas do Rio Verde-MT.

Em um dos veículos, que trafegava no sentido Sinop/Cuiabá, estava o motorista e um passageiro. E, no outro, que seguia no sentido contrário, estava o condutor e quatro passageiros.

Conforme as primeiras informações, o veículo vermelho tentou fazer uma ultrapassagem e no momento chovia muito o motorista perdeu o controle e bateu de frente no outro carro.

A vítima fatal chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital.

Os feridos estão em estado grave e foram encaminhados para o Hospital Regional do município de Sorriso.