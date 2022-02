Vagão trava e tomba carreta de soja na MT-270

Uma carreta bitrem carregada de soja tombou no início da manhã deste domingo (27) na rodovia estadual MT-270. Toda a carga acabou espalhada pela pista, que precisou ser interditada.

O motorista do caminhão havia carregado em Guiratinga e descarregaria no terminal ferroviário de Rondonópolis. Cerca de 25 km antes de chegar, porém, segundo o próprio contou a um representante da empresa dona do veículo, ele ouviu um forte estalo vindo do último vagão. Em seguida, o segundo vagão travou e puxou o primeiro, bem como todo o restante do veículo. Ainda conforme o relato, o pino da quinta roda, que acopla no cavalo mecânico, rachou e se soltou da frente da carreta. A cabine não chegou a tombar.

Inicialmente, o motorista do caminhão recusou atendimento médico. Horas após, com a vítima ainda sentindo muitas dores e com lesões pelo corpo, o representante da empresa fez o acionamento da equipe médica do Samu.

A vítima foi imobilizada e conduzida à Unidade de Pronto Atendimento. Ele foi identificado como Vander Dias Elias, de 41 anos.