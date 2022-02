Vale a pena renegociar o valor das dívidas?

Você está com uma dívida grande e não sabe o que fazer? Bom, primeiro de tudo é importante saber que negociar pode ser uma boa opção, desde que você consiga menores juros e melhores condições. Afinal, pagar parcelas menores pode até ser muito vantajoso, mas nem sempre é a melhor solução para o seu bolso.

Conseguir condições de renegociação de dívidas com juros menores é interessante. No entanto, é importante estar atento – se a nova proposta de empréstimo for para prazos de pagamento mais largos e generosos, é possível que o valor total a pagar seja ainda maior do que o da proposta anterior. Sim! Isso mesmo: você pode estar sendo levado a acreditar que está ganhando com a renegociação, mas acabar saindo da mesa do gerente com uma dívida ainda maior.

Aqui vai uma dica valiosa: efetue simulações utilizando a “Calculadora do Cidadão” disponibilizada no site do Banco Central. Nela, você pode calcular o valor das parcelas do financiamento e verificar o quanto pagará de juros no total. Faça quantas simulações precisar e, por fim, compare as propostas e opções que conseguir.

As parcelas menores sempre serão algo negativo?

Em momentos de aperto, uma parcela menor será de grande valia. Afinal, será a única forma que você terá para sanar a dívida. Portanto, um valor mensal mais baixo pode ser muito positivo no caso de pessoas que, por exemplo, perderam o emprego ou enfrentam outras questões pessoais, como imprevistos e doenças.

Nesse caso, uma renegociação com maior prazo pode ser muito bem-vinda. No entanto, é importante estar atento à possibilidade de antecipação de pagamentos para ir amortizando a dívida de forma mais rápida e conseguir descontos nos juros contratados, à medida que a situação financeira começar a melhorar.