Veja 6 dicas para turistas de primeira viagem em tempos de pandemia

Para garantir uma viagem tranquila, segura e que permita aproveitar ao máximo a experiência, é necessário ter planejamento e informação. Dessa forma, os imprevistos podem ser contornados, e nada tira o foco dos momentos longe de casa.

Para auxiliar os turistas de primeira viagem, a Assist Card preparou um guia com as principais informações a se considerar na hora de planejar a viagem. Confira:

1 – ORÇAMENTO

O primeiro passo para a organização da viagem é definir o quanto é possível gastar com ela. Dessa forma, é possível escolher o destino, meio de locomoção e forma de hospedagem mais adequados.

2 – DESTINO

Com o orçamento finalizado, é hora de escolher o destino. Nessa parte, é importante considerar a época do ano em que a viagem será realizada, clima, e também a pandemia. Caso seja um destino internacional, é importante checar as regras de entrada de estrangeiros e o controle sanitário.

3 – LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM

Para definir a melhor forma de locomoção, é importante considerar o orçamento e a distância do destino. Em viagens nacionais mais curtas, muitas vezes o ônibus é uma boa opção, considerando valor e conforto.

Já para viagens internacionais, na hora de escolher um voo, é importante ficar atento às conexões, que podem alargar muito o tempo de deslocamento, ou até mesmo possuir exigências de documentação, conforme o país em que a escala for feita.

Caso a viagem tenha mais de um destino, é possível comprar os voos internos com antecedência, para garantir um preço melhor ou, caso esse deslocamento seja feito de carro, é preciso checar a autorização internacional para dirigir.

Além disso, vale sempre pesquisar bastante. Algumas plataformas digitais oferecem algumas facilidades. Soluções como a “Quero Passagem” e o “Guichê Virtual”, além dos bilhetes, oferecem preços diferenciados para a aquisição de seguro viagem. O mesmo vale para sites de busca como “123 milhas” e a “Viajanet”, para passagens aéreas.

Já as opções de hospedagem são muitas. De aluguel de casas, hostels, hotéis ou até couch surfing. Para escolher a melhor opção, é necessário considerar o estilo de viagem e as comodidades desejáveis.

4 – DOCUMENTAÇÃO

Para viagens nacionais e alguns países da América do sul, o RG basta como documento de identificação, além de não ser necessário visto.

Já para viagens internacionais, é imprescindível um passaporte com ao menos seis meses de validade, além do visto, que é a permissão de entrada no território. O Brasil possui acordos com diversos países para que o visto seja concedido já na imigração. Porém, em locais como os Estados Unidos, é necessário agendar com o consulado ainda no Brasil.

Em decorrência da pandemia, os destinos possuem regras próprias de segurança sanitária, sendo necessário apresentar comprovante de vacinação, teste PCR ou termos de saúde. Por isso, é importante analisar cada caso e buscar a informação no site oficial de turismo do país.

5 – SEGURO VIAGEM

Além de ser obrigatório em alguns destinos, o seguro-viagem é essencial para fazer uma viagem tranquila, uma vez que oferece cobertura para problemas médicos e também para imprevistos, como cancelamento de voos, extravio de bagagem, perda de documentação etc.

Ao escolher um seguro-viagem, é importante ficar atento a alguns pontos, como o valor de cobertura, formas de acionamento e atendimento e o que está incluído na apólice.

6 – PANDEMIA

Mesmo com o avanço da vacinação, o mundo ainda atravessa os desafios da pandemia, logo, as viagens precisam de alguns cuidados extras de segurança, assim como novas documentações e exigências de entrada. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), 42% dos países ainda exigem teste PCR, muitos outros pedem comprovantes de vacinas específicas ou até mesmo quarentena. Então antes de viajar, é importante se informar nos canais oficiais do destino sobre as regras e restrições para garantir uma viagem segura e tranquila.

Quando no destino, é imprescindível ficar atento às regras de segurança internas, como uso de máscaras, locais de circulação, etc.

Com todos esses pontos definidos, já é possível fazer uma viagem mais segura e coberta contra imprevistos, que sempre podem acontecer. O importante é se prevenir, para que eles não estraguem as férias.