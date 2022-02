Veja quais documentos separar para a declaração do Imposto de Renda

A declaração do Imposto de Renda 2022 começa a ser entregue em março, em data que ainda será divulgada pela Receita Federal. Para evitar deixar tudo para a última hora, o ideal é começar a organizar a papelada, separar os recibos, documentos e os dados necessários para a prestação decontas com o Fisco.

Segundo o CRCSP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo), a organização dos documentos com antecedência ajuda também a prevenir erros e riscos de cair na malha-fina. Veja a seguir a lista de documentos, comprovantes e dados que devem ser separados para facilitar na hora de preencher a declaração:

Informações sobre o contribuinte

– Documento de identidade (nome; CPF; data de nascimento; título de eleitor);

– Dependentes (nome/ data de nascimento/ grau de parentesco; CPF);

– Dados de endereço e profissão atualizados;

– Dados de conta bancária para restituição/débitos;

– Cópia da última declaração do IR Pessoa Física acompanhada do número do recibo de entrega da última declaração.

Comprovante de renda

– Informe de rendimento do empregador (salário);

– Informe de rendimento de distribuição de lucros;

– Informe de rendimentos de aluguéis recebidos;

– Informe de rendimento de aposentadoria e/ou pensão;

– Informe de rendimentos bancários e outras instituições financeiras;

– Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF);

– Comprovantes e documentos de outras rendas (pensão alimentícia, doações, herança, e outros);

– Informe de rendimentos de previdência privada.

Comprovantes de bens e direitos

– Boleto do IPTU de 2021;

– Escritura de compra e venda de imóvel / cópia da matrícula do imóvel;

– Outros comprovantes de compra e venda de bens e direitos.

Comprovantes de renda variável

– DARFs de renda variável;

– Informes de rendimento auferido em renda variável;

– Controle de compra e venda de ações e a apuração mensal de imposto.

Comprovantes de pagamentos

– Comprovantes de doações;

– Comprovante de pagamentos de despesas com educação;

– Comprovante de pagamentos de pensão alimentícia, determinada por decisão judicial;

– Recibos de pagamentos de serviços médicos ou odontológicos (veja a explicação abaixo);

– Comprovantes de pagamentos ou informe de rendimento de plano ou seguro saúde com CNPJ da empresa;

– Comprovante de pagamento da Previdência Social e/ou privada (com CNPJ da empresa emissora);

– Carnês de contribuições feitas ao INSS de empregados domésticos: Guia da Previdência Social (ano todo) e carteira profissional de empregado doméstico.

Teste de Covid

Neste ano, uma das orientações é em relação aos diagnósticos de Covid-19, que viraram parte do cotidiano do brasileiro, principalmente com o avanço da variante Ômicron. As despesas realizadas pelo contribuinte ou seus dependentes com testes de Covid-19 poderão ser deduzidas no Imposto de Renda 2022. Segundo a Receita Federal, o exame feito em laboratório poderá ser declarado e deduzido, desde que comprovado o pagamento. Já o teste feito em farmácia, mesmo com nota fiscal, não poderá ser deduzido.