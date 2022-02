Vereador articula pré-candidatura, mas pode perder espaço com PSDB federado

Por Rondonópolis, o vereador Subtenente Guinancio (PSDB) segue tentando encorpar a pré-candidatura a deputado estadual em 2022. Em tom ainda cauteloso, não descarta, porém, uma mudança de rota na caminhada à AL, motivada pelos efeitos da federação partidária nacional na formação dos palanques estadual e municipal.

Nacionalmente, o PSDB cogita se unir a partidos como o União Brasil, fusão do Dem com o PSL e o MDB. Se concretizada a federação, pouco ou quase nada sobra para algumas candidaturas, na leitura do vereador, em termo de espaço ante nomes já consolidados no cenário estadual. “Estou caminhando, mas o momento é de apreensão”, diz. “O risco é que eu realmente não tenha espaço, ou então participar do processo como um mero coadjuvante. Isso eu não quero”, completa ao se referir à possível federação partidária nacional.

À reportagem, o parlamentar diz torcer para que a união tucana a outras siglas não se confirme. “Se confirmada (a federação partidária) eu devo tentar seguir por outro caminho”, afirma Guinâncio sobre uma eventual saída do partido.

Como parlamentar municipal, ainda resta saber se haverá a abertura de uma janela que permita a vereadores, por exemplo, a troca de sigla para as eleições deste ano, “o que me força a aguardar os próximos acontecimentos”, finaliza.