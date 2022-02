Vereador propõe testagem e vacinação itinerante nas escolas

O vereador em exercício Professor Robinson Cireia (PT) protocolou na última sexta-feira (18.02) a proposta de Projeto de Lei (PL) que obriga o Poder Executivo de Cuiabá a organizar campanha de incentivo à testagem e vacinação contra a covid-19 em toda rede pública de educação do município. A iniciativa visa assegurar o retorno seguro das atividades escolares presenciais na capital.

“Precisamos garantir aos profissionais da educação e estudantes um retorno 100% presencial de forma segura contra a covid. E é reconhecido que a forma mais eficaz é a política de rastreamento dos casos, aliada à vacinação em massa. O enfrentamento ativo dentro das escolas municipais vai evitar a proliferação e agravamento dos casos”, destaca o vereador

De acordo com o PL, caberá ao Executivo Municipal regular como o acompanhamento será feito e como a estrutura das equipes de saúde da família funcionará de forma itinerante, levando testes e vacinas até as unidades escolares da rede. Com a iniciativa, busca-se também melhorar os índices de vacinação contra Covid entre crianças da região, uma vez que não existe ainda uma campanha municipal que dialogue sobre a importância à imunização desse grupo.

Para a vice-presidente do SINTEP – Subsede de Cuiabá, Marivone Pereira, o projeto de lei atende uma reivindicação do movimento sindical educacional e vai ajudar no avanço da vacinação infantil contra a Covid-19.

“Temos quase um mês que as crianças de 05 a 11 anos começaram a ser vacinadas contra a covid-19 na capital e infelizmente há uma baixa procura. A importância desse projeto é exatamente fazer uma campanha de incentivo junto às comunidades escolares, mães, pais responsáveis e profissionais. Quanto à testagem é fundamental para o rastreamento e monitoramento das pessoas contaminadas por unidade”, explica a sindicalista.

A proposta será tramitada pelas comissões responsáveis pela temática na Câmara Municipal e tem como co-autora a vereadora licenciada Edna Sampaio (PT).