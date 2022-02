Vereador se desculpa por insulto a ex-secretária proferido na Tribuna da Câmara

O vereador por Rondonópolis, Paulo Schu (DC), se desculpou pelo insulto proferido contra a ex-secretária municipal de Infraestrutura, Claudine Logrado, em plena Tribuna da Câmara. Na sessão ordinária da última quarta-feira (16), o parlamentar se referiu como “cara de mula”.

O pedido de desculpas foi divulgado pelo jornalista Eduardo Ramos em suas redes sociais. “Sinto que errei. Errei feio, né (sic). Jamais minha intenção era ofender, mas aconteceu. Vou me monitorar mais ao subir da Tribuna e assumo que foi um erro. Na hora acabou saindo isso ai”, disse.

Schu fazia uma fala sobre a recente troca de secretariado ocorrida na Sinfra. O atual secretário frente à Pasta é Vinicius Amoroso, ex-Saúde. O pronunciamento causou muita revolta e recebeu uma série de respostas tanto dos demais vereadores na Casa de Leis quanto da própria ofendida.

Em uma nota de repúdio, a vereadora Marildes Ferreira (PSB) disse: “Na condição de mulher e vereadora me senti ofendida, em pleno século XXI, com tantos debates e reflexões acerca da mulher ainda tem homem que não tem respeito e ridiculariza a mulher. Ação como essa tem que ter punição, comissão de ética tem que atuar”.

Claudine Logrado, a ex-secretária alvo do insulto, também publicou: “Só me indigna porque o caso em questão foi dito num microfone utilizado por aqueles que foram eleitos para conceber ideias, criar estratégias, articular negociações para que tais ideias e estratégias tenham resultados. Mas infelizmente não é isso o que anda acontecendo em nosso país. E assim vamos seguindo, como uma nação que tinha tudo para dar certo mas permanece imóvel no subdesenvolvimento”. Depois, ironizou o fato em agradecimento às mensagens de apoio. “no fim de um dia em que acordei com “cara de mula”, vou dormir com cara de felicidade”.