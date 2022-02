Vereadora apresenta requerimento e pede dados de contaminação por Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos

A vereadora Kalynka Meireles (Republicanos) apresentou um requerimento na Câmara pedindo que a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis apresente dados sobre casos de contaminação nas formas leves e graves, além da taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por crianças de cinco a 11 anos com Covid-19. Desde o início do mês, a vacinação infantil motivou debates e manifestações de pais contrários à obrigatoriedade da apresentação do documento vacinal como condicionante para o retorno presencial das crianças às salas de aula em 2022, como consta no mais recente Decreto Municipal (nº10.661/2022) publicado pela Prefeitura.

Consta no documento oficial que crianças não vacinadas terão direito às aulas presenciais, mas caberá aos pais serem notificados junto ao Ministério Público em caso de negativa de apresentação do chamado “passaporte da vacina”. O assunto já havia repercutido entre os parlamentares da Casa de Leis, em maioria, contrários à determinação do Poder Executivo.

Conforme a vereadora, desde o início deste ano, há falta de dados detalhados da vacinação contra a Covid-19 nos canais de comunicação da Prefeitura de Rondonópolis. “No ano passado havia dados discriminados por idade e sexo, incluindo as faixas etárias. Neste ano já não estamos vendo. O objetivo deste requerimento é levar clareza e transparência à população”, argumenta. “Queremos saber a quantidade de crianças acometidas pela Covid-19 e quais as idades, para que os pais tenham maior segurança ao tomar a decisão de vacinar ou não seus filhos com as vacinas disponibilizadas”, completa.

Manifestação e Decreto

No último dia 3, uma manifestação pacífica foi realizada em frente à Prefeitura de Rondonópolis. A mobilização de pais, empresários e autoridades políticas foi contrária à obrigatoriedade de apresentação do comprovante vacinal infantil contra a Covid-19 para ingresso de alunos nas unidades de Ensino públicas e privadas do Município. A vereadora Kalynka Meireles participou do ato.

Sobre o Decreto Municipal, à reportagem a vereadora afirmou que a publicação ocorreu “muito rapidamente”. “A partir (da publicação) do Decreto houve muita discussão. Entendo que (o Decreto) foi publicado muito rapidamente, sem antes uma orientação sobre as vacinas, sobre as dosagens. A condução poderia ter sido de outra forma. Faltou informação aos pais para que a vacinação seguisse de forma mais tranquila do que está sendo agora”, finaliza.