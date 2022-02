Vereadora tem microfone cortado, chora e acusa machismo na Câmara

A vereadora Camila Rosa (PSD) -única mulher da Câmara dos Vereadores de Aparecida de Goiânia (GO)- teve o microfone cortado ao defender a presença de mais mulheres na política. O presidente da Casa, André Fortaleza (MDB), foi quem mandou desligar o microfone.

Tudo aconteceu na última quarta-feira (2). Durante a Sessão Ordinária, Fortaleza criticou uma postagem feita pela parlamentar em dessa da participação de mulheres na política. “Não sou contra a classe feminina, sou contra cota, oportunismo, ilusionismo. Pode ser mulher, homem ou homossexual. “[…] Eu não sou machista, eu sou contra fake news”, disse.

Em resposta, Rosa utilizou o termo “a carapuça pode ter servido”. “O senhor sempre fala de caráter, de transparência, parece que o senhor tem algum problema com isso”, disse ela.

No momento em que a vereadora seguia falando, o presidente da Casa a interrompe. Ela, então, pede respeito e Fortaleza exige o desligamento do microfone. “Eu sou presidente, é a senhora que vai me respeitar. Corta o microfone dessa vereadora para mim, agora. Quer fazer circo, aqui você não vai fazer não”, disse ele.

Rosa registrou um Boletim de Ocorrência por violência política contra mulher, crime previsto em Lei desde 2021. “É isso que fazem com as mulheres na política, é por isso que temos que procurar os nossos direitos.”