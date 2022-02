“Vinho é a bebida favorita dos viajantes”, aponta pesquisa

O brasileiro não deixou de apreciar uma boa cerveja, principalmente em um país onde o verão é marcado por temperaturas altas e a preferência de viagens é para o litoral. Mas uma pesquisa* recente da Booking.com revelou que a gelada não é a preferência nacional quando se trata de férias: 33% dos participantes do estudo afirmaram que o vinho tem mais a ver com o sabor de viagens, à frente dos 24% que preferem a cerveja.

O questionário encomendado pela plataforma on-line foi respondido por 1.000 brasileiros que pretendem viajar nos próximos 12 meses. Destes, três a cada quatro (76%) afirmam que uma boa experiência gastronômica faz a diferença em uma viagem. Para 43%, o sabor que mais os remete às viagens de férias é o de “comidas de rua”. Seguido desta preferência vêm as massas e pizzas (42%), o churrasco (41%), e o café da manhã de hotel ou comidas típicas (38%).

Apesar de as comidas típicas não figurarem no topo do ranking dos sabores de férias, 92% dos participantes revelam que preferem experimentar uma comida tradicional do local a fazer refeições internacionais. E a gastronomia também se revela uma protagonista das preferências quando 67% chancelam que gostam mais de visitar um mercado local com cheiros específicos da culinária do lugar do que uma rua comercial com lojas perfumadas.

Sentidos e sensações mais aguçados

As experiências sensoriais são fatores decisivos para uma boa ou má experiência de viagem. Quando se trata de aromas, por exemplo, ficou comprovado que o olfato não é o sentido que os viajantes mais utilizam na associação às férias (apenas 6% afirmaram a relação), quando comparado aos outros sentidos.

No entanto, 59% dos participantes disseram que gostam de prestar atenção nos cheiros específicos dos lugares que visitam. Ainda, 42% afirmam que um cheiro desagradável os incomoda bastante em uma viagem, e 33% afirmam que um local com odor ruim os faz querer ir embora.

Quanto à audição, 84% dos brasileiros revelam que gostam de prestar atenção aos sons de um destino. Eles mostram, também, que preferem visitar um local tranquilo com sons da natureza (71%) do que um local barulhento.

Já quando se trata da visão, 74% preferem apreciar uma paisagem natural à vista de uma grande cidade, e 65% dos brasileiros preferem visitar lugares icônicos e turísticos em vez de lugares menos conhecidos. Por fim, o principal achado sobre o sentido do tato refere-se ao fato de que 68% preferem destinos quentes a lugares com temperaturas frias.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que pretende viajar nos próximos 12 meses. No total, 1.000 entrevistados no Brasil responderam a uma pesquisa on-line em outubro de 2021.