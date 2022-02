Vítima que foi assassinada, morreu por não obedecer decreto de facção que era matar três policiais e atuar no tráfico

Paulo Henrique Felix da Silva, vítima que foi assassinada na madrugada deste sábado (19), foi morta porque se recusou a cumprir uma ordem da facção criminosa que era executar três policiais e entrar no mundo do tráfico.

Na última quinta-feira (17), Paulo Henrique estava em Jaciara e nesta data ele sofreu uma tentativa de homicídio, foi salvo pela PM e confessou com detalhes porque a facção desejava a sua morte.

Com relatos da vítima, registrada no Boletim de Ocorrência, a cerca de 15 ele estava na cidade, foi abordado por vários integrantes da facção dizendo que iria matá -lo, pois foi decretado uma ordem para ele matar três policiais, porém, ele não realizou a ação, pois, não queria mais fazer parte do crime, em outro momento foi lhe dada a missão de entrar para o tráfico e mais uma vez ele negou.

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, Paulo Henrique, confessa todas as ameaças, entrega informações da facção para polícia e afirma que estava voltando para a igreja e não queria mais participar do mundo do crime.

Veja o vídeo na integra: