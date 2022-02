Você sabe o que é pecuária?

A pecuária é a atividade que envolve a criação de animais como fonte de alimentos. Seu processo de produção engloba o conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e reprodução de animais com fins econômicos, voltados para o abastecimento do mercado consumidor de carnes e derivados animais.

A atividade pecuária integra a agricultura, fazendo com que uma atividade possa depender da outra para o desenvolvimento. Geralmente, elas ocupam os mesmos espaços. A produção de leite, por exemplo, depende do cultivo de cana-de-açúcar e de capim. Os animais, por sua vez, auxiliam na produção agrícola por meio da geração de adubo orgânico e natural para determinados tipos de cultura.

Quais os tipos de pecuária?

A atividade pecuária pode ser categorizada como: criação bovina, ovina, suína, caprina, asinina e equina, muares, avicultura, piscicultura e sericicultura. Cada uma delas conta com processos e técnicas específicas.

Além disso, a criação das espécies conta com dois tipos de reprodução: a intensiva, na qual os animais são, geralmente, criados em estábulos com uma alimentação à base de ração e possibilidade de inseminação artificial; e a extensiva, na qual os animais podem ser criados ao ar livre – com o animal solto na pastagem – com menos investimentos.

Quais as características do mercado pecuário?

O mercado pecuário é responsável pela produção de matérias-primas para a indústria têxtil e de alimentos. Com isso, a criação de animais conta com dois possíveis destinos: a subsistência e a comercialização. Enquanto a produção têxtil se baseia na fabricação de couros, ossos e chifres, por exemplo, a indústria de alimentos oferece o fornecimento de carnes, leite, ovos e seus derivados.

O preço dos produtos criados por meio da pecuária contam com uma grande nuance de variação, isso porque diversas características irão determinar o valor destas produções. Uma destas características é o modelo de criação, que interfere na qualidade e na quantidade de alimentos produzidos.

Por meio da grande diversidade na produção brasileira de bovinos, por exemplo,é possível atender diferentes nichos de mercados, tanto para animal de carne magra produzido em pastagens com suplementação nutricional, como para animal com maior acabamento, produzido em confinamento. Isso faz com que a carne seja produzida com diferentes níveis qualitativos e o preço possa variar de acordo com a demanda.