Volta às aulas é realizada com blitz educativa para sensibilização de motoristas e pedestres

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), a partir da Gerência de Ações Educativas, iniciou nesta segunda-feira (07.02), em Cuiabá, ações para sensibilização de motoristas, pedestres, alunos e comunidade escolar para a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

Pela manhã, a Blitz educativa ocorreu nas proximidades da Escola Estadual Professora Eliane Digigov Santana, no bairro Bela Vista. No período da tarde, a ação será realizada no entorno da creche municipal Josefa da Silva Parente e na Escola Municipal de Educação Básica Madre Marta, também no bairro Bela Vista.

Para reforçar a mensagem de adoção de comportamentos mais seguros no trânsito, a equipe do Detran estampou cartazes com frases sobre uso de celular e direção, transporte de crianças em motocicleta e no banco traseiro, uso do cinto de segurança e travessia na faixa de pedestres. Também foram abordados temas como paradas de veículos em locais proibidos, em frente à escola ou nos arredores.

A ação faz parte da campanha “Volta às Aulas 2022 – Juntos Salvamos Vidas”, promovida pelo Detran-MT com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

“É importante que os pais e alunos respeitem e utilizem a faixa de pedestres. Além disso, os motoristas devem observar com cautela a descida e a entrada da criança ou do adolescente no veículo, parando sempre ao lado da calçada com segurança, para evitar acidentes”, destacou a gerente de Ações Educativas do Detran, Gresiella Almeida.

Ao longo da semana, as blitzes educativas serão realizadas nas proximidades de unidades escolares da rede pública e privada de ensino de Cuiabá e Várzea Grande.