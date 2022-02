Wellington Fagundes quer intervenção judicial na Rota do Oeste

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) voltou a defender a necessidade de uma intervenção judicial e a nomeação de um interventor para administrar a concessão da BR-163 no trecho entre a divisa com Mato Grosso do Sul e Sinop. Hoje, o trecho continua sob administração da Rosa do Oeste, mas a empresa abriu mão da concessão após alegar problemas financeiras e descumprir o contrato.

Segundo o parlamentar, uma nova concessão, a ser realizada pelo governo federal, pode demorar, prazo em que a rodovia pode se deteriorar ainda mais.

O pedido de intervenção judicial foi apresentado no final de janeiro ao procurador da República em Rondonópolis.

Nesta segunda-feira (14.02), caminhoneiros bloquearam a saída de BR-163 entre Cuiabá e Rondonópolis para protestar contra a cobrança do pedágio e as más condições de conservação da rodovia. Entre Cuiabá e Rondonópolis, três praças de pedágio continuam funcionando. A empresa diz garante que continua realizando os serviços de segurança viária, recuperação, conservação e assegura que o valor arrecadado com o pedágio continua sendo totalmente revertido para a rodovia.

“Mas a realidade que se apresenta é outra, diz o parlamentar, que preside a Frente Parlamentar de Transportes e Logística, durante a audiência na Assembleia Legislativa.

Na representação, o senador pede que sejam bloqueados os recursos arrecadados na cobrança de pedágio ao longo da BR. Ele alega riscos aos usuários e pede que os valores sejam revertidos em obras, melhorias e assistência aos usuários da rodovia pela concessionária Rota do Oeste.

Wellington enfatizou na representação que, atualmente, quase toda arrecadação da concessionária fica para os bancos.

“Esse interventor teria a tarefa de cuidar de toda essa situação e evitar que o tráfego fique ainda pior nas próximas semanas”, espera.