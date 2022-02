Wellington só vem a Governo se Bolsonaro pedir

O atual senador Wellington Fagundes (PL) já sinaliza que pode concorrer ao Governo do Estado em 2022, mas com uma condição: só vem se o pedido partir do presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Por vontade, Fagundes quer mesmo é concorrer à reeleição ao Senado. É cotado, inclusive para assumir o posto de líder do governo na Casa de Leis a partir da próxima Legislatura.

Até por isso, outros nomes do próprio PL chegaram a ser ventilados como possíveis pré-candidatos ao Governo. Entre eles o do recém filiado Reinando de Morais, mais conhecido como “Rei do Porco”.

Nem Fagundes nem o PL jamais esconderam que a prioridade é garantir que o “projeto Bolsonaro” emplaque em Mato Grosso, sustentando no Estado o palanque rumo à reeleição presidencial. E se isso significar uma espécie de “sacrifício”, Fagundes estaria disposto a encarar a corrida ao Palácio Paiaguás, deixando a pré-candidatura ao Senado para outro, tendo em mente o desejo público do atual deputado federal José Medeiros em aceitar o desafio.

Caso aceite, Fagundes sabe que não será nada fácil. Virá para a briga contra o atual governador Mauro Mendes (UB) e ainda aguarda o nome de outro adversário, que virá do grupo político pró-Lula nestas eleições.