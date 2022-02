Xô Dito se apresenta com mais quatro artistas na Vitrinni Music Bar em Rondonópolis

Nesta quinta-feira (17) tem show de humor do pantaneiro mais amado: Xô Dito, na Vitrinni Music Bar, maior casa de show de Rondonópolis, localizada na Lions Internacional, avenida mais badalada da cidade. O personagem, interpretado pelo ator e comediante Thyago Mourão se apresentará na segunda edição do STAND UP COMEDY, com mais quatro talentosos humoristas, às 20h.

Xô Dito vai trazer suas histórias de pescador e do cotidiano. Ele é um pantaneiro ribeirinho que tem defendido a natureza e a cultura pantaneira por onde passa. Xô Dito conhece de perto a realidade do povo, traz um pouco das suas vivências e histórias de forma bem humorada.

Além do amado e famoso personagem, que costuma lotar os teatros de Cuiabá em seus espetáculos, uma trupe de humoristas também subirá no palco para uma plateia de barzinho, todos à mesa: Vini Amorim, também de Cuiabá, Alessandro Gardin, Breno Barsosa e Nina Moura, ambos artistas de Rondonópolis.

Alessandro Gardin é amante de comédia desde a adolescente. Quem apresentou o gênero foi seu pai e juntos maratonaram todos os filmes do Mazaroppi, vários episódios dos Trapalhões e muitos outros conteúdos de comédia!

Gardin tem uma empresa de produção de vídeo e faz Stand Up há dois anos. Já se apresentou em Rondonópolis, Cuiabá, Florianópolis e Fortaleza. Suas maiores referências na comédia atual são os comediantes Afonso Padilha, Emerson Ceará, Rafinha Bastos e Danilo Gentili.

Já Breno Barbosa é um exemplo de vida plena. Perdeu a visão aos 13 anos, mas nada disso impediu o artista de aproveitar a vida! Sai normalmente para shows e resenhas com os amigos além de cursar três semestres de Fisioterapia, porém, teve que trancar devido as dificuldades financeiras. Também faz Stand Up desde o ano de 2021 e já se apresentou em Rondonópolis, Curitiba e Florianópolis! Seus maiores ídolos na Comédia são Emerson Ceará, Thiago Ventura e Jeffinho.

A comediante Nina Moura é casada e tem quatro filhos: situação que inspira seus textos para tirar muitas risadas do público. Nina, assim como seus filhos, ama Anime e filmes! Até então, uma pessoa cheia de vergonha, encontrou na comédia coragem para seguir seus sonhos, onde, inclusive, no ano de 2021 participou de um concurso de Plus Size e saiu com diversos aprendizados, experiências e evolução.

Sua experiência em comédia começou no ano de 2020 e já se apresentou em Rondonópolis, Cuiabá e Florianópolis. Seus comediantes favoritos são Bruna Louise, Fabiano Cambota e Danilo Gentili.

Vini Amorim começou sua trajetória artística em 2014, quando produzia vídeos para meu canal do YouTube (“Vini Amorim”), onde fazia vlogs, esquetes entre outras coisas relacionados a humor. Lá seus vídeos começaram a bater 10 mil visualizações e foi aí que despertou o interesse maior sobre o mundo do humor.

Dentre suas pesquisas, no final do ano de 2015, Vini se deparou com um vídeo do comediante Thiago Ventura falando sobre a mãe, e desde então se apaixonou pelo Stand Up Comedy. Então, em 2016 se apresentou em um concurso de stand up, em um shopping de Cuiabá, e ficou em segundo lugar, depois abriu um show para 500 pessoas no Cine Teatro Cuiabá. Criou em 2018 o projeto Noite de Testes de Stand Up Comedy e virou referencia nacional por levantar a cena do stand up na capital mato-grossense.

Thyago Mourão é ator, um dos sócios fundadores do coletivo de humor “Não Convém” de Cuiabá, que já acumula cinco prêmios internacionais. No teatro, é conhecido pelo personagem ribeirinho, Xô Dito, um dos ícones do humor da nova geração de Mato Grosso e, recentemente, durante a pandemia, ficou famoso pelo personagem Wylon, sobrinho de Xô Dito. Com os dois personagens, Mourão criou a famosa websérie “Xô Dito e Wylon”, transmitida pelo perfil do Instagram do ator.

SERVIÇO

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 120 a mesa para quatro pessoas. Mais informações pelo telefone (66) 99663-9452.

Da Redação com Assessoria