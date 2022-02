Zonas Eleitorais de Rondonópolis criam mais quatro locais de votação

Considerando o crescimento populacional e expansão urbana, os Cartórios Eleitorais de Rondonópolis, pertencentes à 10ª e à 46ª Zonas Eleitorais (ZE), criaram mais quatro locais de votação. As decisões constam nas Portarias n° 01 e 03/2022, publicadas no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).

Os novos locais pertencentes à 10ª ZE são a Escola Estadual Militar Tiradentes, situada na Rua D, n° 450, Bairro Maria Tereza, e a Escola Municipal de Educação Básica Professora Maria Aparecida De Oliveira, localizada na Avenida Contorno Norte, Quadra 03, s/n°, Residencial Dona Neuma.

A definição levou em conta a capacidade física para instalação de sessões eleitorais e o fato de existirem pelo menos cinco bairros no entorno das duas escolas, o que melhora a locomoção das pessoas que ali moram.

Já na 46ª Zona Eleitoral, os novos locais disponíveis são o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Enézio Machado Vieira, situado na Rua Julieta Kara José, Bairro Residencial Bispo Pedro Casaldaliga; e a Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Celso Antônio de Carvalho, localizada na Rua 01, S/N, no Residencial Alfredo de Castro.

Os eleitores que moram perto destes locais podem pedir a transferência. Para isso, basta acessar o TítuloNet e preencher o requerimento com os dados solicitados. O TRE-MT ressalta que o prazo para fazer esta solicitação ou qualquer outra alteração no cadastro termina no dia 04 de maio deste ano, em função da realização das Eleições 2022.