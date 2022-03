Você deita na cama, mas não consegue pegar no sono. Ou acorda no meio da noite e tem dificuldade para voltar a dormir. Se você se identificou com esse cenário, provavelmente sente até um desânimo quando a noite se aproxima. Mas, calma, nem tudo está perdido.

Separamos para você 5 dicas de como combater a insônia de forma natural. Confira!

1 – Tenha um ambiente tranquilo

A decoração do seu quarto é capaz de ajudar ou atrapalhar o processo de adormecer. Por isso, é ideal checar se o local é aconchegante, tem boa ventilação e temperatura agradável. Se possível, aposte também em um cômodo sem incidência de claridade ou com cortinas mais escuras, uma vez que a escuridão ajuda na liberação de melatonina, um hormônio importante para o sono.

2 – Faça exercícios de respiração

A respiração pode te ajudar a relaxar e, aos poucos, pegar no sono. Um dos mais famosos exercícios de respiração para dormir foi criado por um médico norte-americano, o Dr. Weil, e pode te ajudar a relaxar o corpo e mente.

O indicado é que o exercício seja realizado deitado, com as costas retas. Para começar, use sua boca para exalar todo o ar possível. Em seguida, feche a boca, inale devagar pelo nariz e conte mentalmente até 4; prenda a respiração e conte até 7; exale de novo pela boca e conte até 8. Repita o ciclo três vezes.

3 – Beba um pouco de chá

Outra boa opção para relaxar o corpo e pegar no sono, é tomar uma xícara de chá cerca de 30 minutos antes de dormir. O lúpulo é uma excelente opção, já que ele tem ação sonífera e combate a ansiedade. Além disso, a laranja-amarga tem propriedades calmantes e sedativas. Outros bons exemplos são: erva-cidreira, camomila, valeriana, mulungu e tília.

Nesse momento, é importante ficar atento – algumas opções de chá podem conter cafeína e devem ser evitadas antes de dormir. Fique de olho nos rótulos.

4 – Ao acordar no meio da noite, não fique na cama

Algumas vezes, a insônia se manifesta por meio do despertar noturno. O comum, nesse caso, é a pessoa ficar virando de um lado para outro, tentando voltar ao sono. Entretanto, isso pode gerar ansiedade e piorar ainda mais o quadro.

Portanto, se você tentou dormir por meia hora, mas não conseguiu, o recomendado é levantar e fazer alguma atividade relaxante, como ler ou meditar. Então, quando sentir sono novamente, pode voltar a se deitar.

5 – Tenha uma rotina

Estabelecer uma rotina é uma etapa muito importante para o combate à insônia. É indicado que você durma e acorde todos os dias no mesmo horário – afinal, este ato será identificado por seu relógio biológico, que entenderá que é hora de descansar.

Por fim, se nenhuma das dicas ajudar no problema, recomendamos que você procure um médico especialista. Afinal, sono é assunto sério!