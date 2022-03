Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo, acompanha Bolsonaro em motociata

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participaram, nesta sexta-feira (4), de uma motociata em São José dos Campos, no interior de São Paulo, antes da cerimônia alusiva aos contratos de concessão da rodovia Presidente Dutra.

Vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais do tenente Mosart Aragão, assessor especial do presidente. “Datamoto em São José dos Campos”, escreveu.

Depois, Bolsonaro e Tarcísio participaram da cerimônia de concessão à iniciativa privada da rodovia Dutra, a mais importante do país. Durante discurso, o ministro comentou a motociata.

“Quem aí não queria uma redução de custo? E aí, como não lembrar dos nossos motociclistas. Nada mais marcante do que celebrar uma assinatura de contrato da Dutra iniciando o dia com passeio de moto na Dutra”, disse.

Na sequência, Tarcísio, que é pré-candidato ao governo de São Paulo nas eleições de outubro, destacou que os motociclistas não pagarão tarifa de pedágio — a medida não é cobrada desde a última terça-feira. “Motociclista não paga mais tarifa de pedágio. Pedágio de graça. Quem é motociclista aí? Tenho certeza de que está todo mundo feliz”, completou o ministro.

Concessão da Via Dutra

O grupo CCR venceu em outubro do ano passado o leilão de concessão de 625,8 quilômetros das duas rodovias (Dutra e Rio-Santos) nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O certame foi realizado na Bolsa de Valores da capital paulista. Nos próximos 30 anos, a concessionária deve aplicar R$ 14,8 bilhões a fim de modernizar as vias e destinar R$ 10,8 bilhões para elevar o padrão dos serviços prestados.

O contrato também prevê uma série de intervenções, como a duplicação de 80 quilômetros da BR-101, entre Rio de Janeiro e Angra dos Reis, e 590 quilômetros de faixas adicionais. De acordo com o governo federal, as obras devem criar quase 220 mil vagas de emprego ao longo de três décadas.

O trecho concedido na BR-116 (rodovia Presidente Dutra) terá 355,5 quilômetros, do entroncamento da rodovia com a BR-465, no município de Seropédica (RJ), até o entroncamento da BR-381 com a SP-015 (marginal Tietê), na capital paulista. A concessão da BR-101 (Rio-Santos) terá 270,3 quilômetros, do entroncamento da rodovia com a BR-465, no município do Rio de Janeiro (bairro Campo Grande), até Ubatuba (SP).

No total, nos trechos concedidos, a companhia vencedora do leilão deverá realizar a construção de 590,9 quilômetros de faixas adicionais; 25,2 km de faixas reversíveis; 46 km de barreiras antirruído; 144 km de vias marginais; quatro postos de descanso; e 129 passarelas, entre outras obras. Também está prevista a duplicação de 80,1 quilômetros na rodovia Rio-Santos (do km 416 ao km 496,1), o que deverá ocorrer a partir do sexto ano da concessão.

Serão construídas dez praças de pedágio nas rodovias concedidas: na BR-116, no trecho paulista, em Arujá (duas praças), Guararema, Jacareí (duas praças) e Moreira César. No trecho do Rio de Janeiro, haverá um pedágio em Itatiaia. Na BR-101 serão três praças: em Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Segundo previsão do valor dos pedágios divulgada pela ANTT antes do leilão, o preço vai variar de R$ 3,83, em Arujá e Guararema, a R$ 14,49, em Moreira César.