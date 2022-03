Pesquisa mostra Janaina líder de intenções de voto à ALMT

Se as eleições a deputado estadual fossem hoje a pré-candidata à reeleição Janaina Riva (MDB) estaria reeleita com 4,8% das intenções de voto. É o que mostra a pesquisa realizada pela Percent, em parceria com a TV Cuiabá e portal Odocumento, em cinco regiões de Mato Grosso.

O levantamento foi feito entre os dias 17 a 23 de fevereiro e registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com os números BR-05109/2022 e MT-04555/2022. Janaina lidera a corrida, seguida dos demais parlamentares pré-candidatos à ALMT e outros que podem surgir como marinheiros de primeira viagem nestas eleições.

O recorte pertence ao mesmo estudo que apontou a liderança de Wellington Fagundes (PL) na corrida ao Senado (22,5%) e Mauro Mendes (UB) ao Governo (33,7%). A Percent aplicou a técnica survey de opinião, entrevistando 824 pessoas de forma presencial. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,44% para mais ou para menos.

Abaixo o recorte: