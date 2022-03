Famílias realizam vistoria em apartamentos do Residencial Celina Bezerra

Os beneficiários de 507 apartamentos da primeira etapa do Residencial Celina Bezerra iniciaram na terça-feira (8) a vistoria das unidades habitacionais do empreendimento. A meta da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis é concluir dentro de 15 dias as vistorias dos apartamentos pelas famílias sorteadas no último dia 30 de dezembro.

“Nessa vistoria, a família verifica as condições do apartamento. O que não está de acordo deve ser registrado e a empresa responsável fará os acertos necessários”, explica a secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues.

A ação é coordenada pela equipe do Departamento de Política Habitacionais da pasta e obedece a critérios de agendamento, com confirmação prévia, por meio de ligação telefônica para cada beneficiário. “Pedimos que os beneficiários aguardem a comunicação da Secretaria sobre a data e o horário da sua vistoria”.

Ela ressalta que a vistoria dos apartamentos compõe o processo necessário para a entrega do empreendimento localizado na na região do Alfredo de Castro I e II. “Após as vistorias, o município irá agendar junto ao Banco do Brasil, que é o financiador do empreendimento, a data para assinatura dos contratos e, em seguida, a providenciar a entrega das chaves das unidades habitacionais”, assinala Huani.

O RESIDENCIAL

O residencial Celina Bezerra é construído em blocos verticais de quatro andares, com quatro apartamentos por andar. Os apartamentos são de 46,55 metros quadrados. Cada um dispõe de dois dormitórios, sala, cozinha e área de serviços, além de infraestrutura completa.

A primeira etapa do empreendimento conta com 1.440 unidades habitacionais. Huani explica que, como o Celina Bezerra é um grande empreendimento, os sorteios das unidades habitacionais ocorrem em etapas.