Estado faz entrega de máquinas e equipamentos para desenvolvimento no campo

O governador Mauro Mendes entregou, nesta sexta-feira (25.03), máquinas, equipamentos e insumos para prefeituras, associações e consórcios de Mato Grosso. Os investimentos integram o programa Mais MT e chegam a R$ 103,7 milhões. Essa é a maior entrega realizada pelo Governo para melhorias da infraestrutura e agricultura familiar dos municípios de Mato Grosso.

“Com essa entrega aqui hoje, estamos completando quase 500 máquinas entregues na nossa gestão. E é uma alegria muito grande saber que essas máquinas são usadas para a manutenção de estradas estaduais e municipais e vai ofertar melhores condições para as pessoas e para a agricultura familiar. É uma emoção muito grande poder ajudar tantas e tantas famílias, pois trabalhei muito tempo com a minha família na roça, mas com aquele trator tobata, pequenininho, e sei exatamente o que é viver em um sítio, em uma pequena propriedade, plantar, colher, vender e dali tirar a subsistência da sua família. Que essas máquinas e equipamentos possam levar alegria, progresso, geração de emprego e desenvolvimento em cada canto desse Estado. Essa é uma homenagem que faço em nome da minha mãe, que era uma trabalhadora como poucos homens que conheci”, destacou o governador Mauro Mendes.

O gestor informou ainda que o governo do estado assinou com o governo federal a devolução da BR-174, que agora passará a ser MT-174. “Estamos trabalhando e se Deus quiser teremos obras nessa rodovia ainda este ano, que por muito tempo ficou esquecida. São ações como essa que me deixa muito feliz, porque imagina andar numa estrada de chão com mais de 300 quilômetros para chegar até Cuiabá. Só quem passou por isso sabe o quanto isso impede o desenvolvimento de uma região”.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT), entregou 38 máquinas para 33 prefeituras e duas associações, entre elas 25 motoniveladoras, 7 pás-carregadeiras e 6 escavadeiras. Os equipamentos serão utilizados pelos municípios na manutenção de rodovias estaduais não pavimentadas e estradas vicinais. O investimento para a infraestrutura chega a R$ 25,3 milhões.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, ressaltou que esse foi um dia histórico para Mato Grosso, assim como o dia em que o governador Mauro Mendes assumiu o Estado, que vem passando mudanças profundas no modo de administrar.

“Não posso falar somente da entrega dessas máquinas, pois esse é um governo que está fazendo muito mais por esse estado. Está construindo seis hospitais, construindo 16 novas escolas e reformando várias outras, nunca foi feito o que está sendo feito na educação. Um governo que que está fazendo a maior entrega de equipamentos para a agricultura familiar, beneficiando todos os pequenos produtores e prefeitos que lidam com esse setor. Estamos falando de uma primeira-dama que sai de Cuiabá e vai atender comunidades indígenas, levando melhores condições de vida, e que distribuiu mais de cinco mil cestas básicas como fez na pandemia. Este governo que está construindo 2.500 km de asfalto, mais de 400 pontes de concretos, parceria com prefeituras, associações e consórcios, entregando máquinas para melhorar o escoamento e a qualidade de vida e dar a população o direito de ir e vir nas estradas mato-grossenses”.

Para a Agricultura Familiar os investimentos realizados pelo Governo de Mato Grosso chegam a R$ 78,4 milhões e vão beneficiar 122 municípios. Serão entregues 300 máquinas e equipamentos, entre tratores, pás-carregadeiras, caminhões, motoniveladoras e plantadeiras. Esses itens serão utilizados em ações que compreendem desde o plantio, a distribuição, a logística e a comercialização dos produtos.

Segundo o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, essa é a terceira grande entrega de máquinas e equipamentos que o Governo de Mato Grosso está realizando para a agricultura familiar, em três anos, e até o final desse ano serão investidos o total de R$ 350 milhões no setor.

“Isso definitivamente renova a esperança do pequeno produtor, pois há tanto tempo não havia investimento desse porte na agricultura familiar em Mato Grosso. O pequeno produtor, pela sua característica de propriedade e de produção, tem dificuldade de adquirir máquinas como essas, que têm um custo alto. E não dá pra produzir e ganhar dinheiro trabalhando só com a enxada e a foice. Essas máquinas e equipamentos vão fazer a diferença lá na propriedade e no dia a dia do pequeno produtor, que precisa de assistência técnica, de mecanização, de tecnologia para produzir em mais quantidade e ganhar dinheiro”.

Ainda para a Agricultura Familiar serão entregues 24 mil doses de sêmen e mil doses de embriões bovinos, 23 mil toneladas de calcário, 139 resfriadores de leite, 28 patrulhas mecanizadas (sendo cada uma composta por trator, grade aeradora e carreta basculante), 50 ordenhadeiras de leite, 25 caminhões caçamba, 17 retroescavadeiras, 17 pás-carregadeiras, 15 motoniveladoras, 12 plantadeiras, 6 caminhões baú refrigerado, 5 caminhões caçamba, 5 caminhões pipa isotérmico para transporte de leite, 4 escavadeiras hidráulicas, 2 rolos compactadores e 2 silos de leite.

“Estamos nos sentindo realizados por esse trabalho que o governador está fazendo, porque há muitos anos a gente estava esquecido nesse estado. O senhor governador está fazendo um trabalho que muitos anos nenhum outro fez por nós. Está resgatando a dignidade de nós trabalhadores, do nosso povo que tanto precisava dessa entrega. Tudo isso fez com que nós trabalhadores rurais desse estado voltássemos a ter esperança e condições de produzir. Nós precisamos dessa ajuda para produzir e sustentar milhares de trabalhadores”, destacou o presidente da associação dos produtores do assentamento Vila Sadia II, em Várzea Grande, produtor familiar Miguel dos Anjos.

O deputado federal Juarez Costa ressaltou que essa é mais uma grande entrega do governo do estado, que tem demonstrado respeito aos municípios e prefeituras. “Esse governo enxerga cada município e por mais distante que esteja está chegando obras e ações”.

O prefeito de Nortelândia, Jossimar José Fernandes (Zema), também destacou que o Governo do Estado está fazendo muito pelos municípios. “Sou presidente do Consórcio do Alto do Rio Paraguai e estou lá há seis anos e nunca na história do consórcio nós tivemos tanto aporte financeiro em todas as áreas como agora. Jamais um governador fez o que esse faz por Mato Grosso”, pontuou.

Participaram do evento de entrega o senador Wellington Fagundes e o suplente de senador Fábio Garcia; presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Eduardo Botelho, os deputados Dilmar Dal’Bosco, Thiago Silva, Janaína Riva, João Batista, Max Russi, Elizeu Nascimento, Dr. João, Valmir Moretto, Alan Kardec, Nininho; os deputados federais Juarez Costa, Neri Geller, Rosa Neide, Carlos Bezerra e Dr. Leonardo; além de secretários de Estado, prefeitos e autoridades municipais.