7 flores para presentear e seus significados

Quando queremos presentear uma pessoa ou até mesmo fazer uma homenagem, costumamos pensar em dar flores. O ato de dar uma flor é bastante carinhoso, gentil e demonstra afeição. Mas, afinal, qual espécie de flor é mais adequada para cada ocasião?

1. Rosas

As rosas são as rainhas dentre as flores para presentear. Presentear com rosas é demonstrar além de amor, o quanto aquela pessoa é especial, admirada e essencial em sua vida. E, apesar de ser conhecida pelo símbolo da paixão, seu significado pode se transformar de acordo com suas cores.

As rosas vermelhas remetem ao amor intenso, já as amarelas fazem referência à amizade, felicidade e a homenagem ao outro. As brancas são conhecidas pela pureza, tranquilidade e por trazer bons fluídos para a pessoa e o ambiente.

2. Orquídeas

As orquídeas são flores refinadas, que simbolizam a riqueza, a pureza e o bom gosto. Suas diversas cores podem ter diferentes significados. A rosa, por exemplo, faz referência à paixão, amor e desejo. Já a amarela, demonstra alegria. E a azul, por sua vez, passa a ideia de paz e tranquilidade.

3. Girassol

O girassol é muito popular por sua presença e cor vibrante, além disso, ele simboliza a alegria, a felicidade e o entusiasmo. Há quem diga que essa flor traz sorte, o que já a torna um ótimo presente. Acompanhada de um vaso rústico, dando contraste, se torna uma ótima opção de flores para presentear qualquer pessoa.

4. Gérbera

Em muitas ocasiões, as gérberas estão relacionadas ao sucesso. Desta forma, a flor se torna um ótimo presente para homenagear e parabenizar por realizações e conquistas, assim como celebrar mais um ano de vida.

5. Kalanchoe

Conhecida também como a flor-da-fortuna, a kalanchoe é considerada uma flor que traz alegria e prosperidade. Além disso, ela é vista como um símbolo de amizade e agradecimento. Com todo significado em torno dessa flor, ela se torna uma das flores para presentear mais atraentes, pois é uma forma linda de parabenizar seu homenageado.

6. Begônia

A begônia está entre as mais comuns cultivadas em jardins e arranjos. Com tanta beleza e presença, traz consigo significados como: felicidade, delicadeza e cordialidade, além de estar associada à inocência.

7. Violeta

As violetas simbolizam a simplicidade e a delicadeza, podendo demonstrar a calma, o amor e a sutileza. Dar violetas de presente para uma pessoa é declarar o quanto ela é admirável.