A cultura da penalização do gênero

“Elas são fáceis porque são pobres”. A frase do deputado (com letra minúscula mesmo) estadual paulista Arthur do Val (PODE), o “Mamãe Falei”, acerca das mulheres ucranianas, refugiadas e policiais, e que causou repúdio em toda sociedade brasileira, revela, infelizmente, que o machismo e o sexismo continuam a ser as marcas do pensamento brasileiro sobre as mulheres.

Em números, o Brasil é o pior país das américas para uma mulher viver. Somos recordistas no continente de feminicídios, de medidas protetivas concedidas pela Justiça (que muitas vezes não protegem) e de atendimentos policiais em ocorrências de violência doméstica. E este quadro só piorou durante a pandemia.

Em 2021, uma em cada quatro mulheres maiores de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência, o que representa um universo de 17 milhões de brasileiras. O número só não é maior que 2019, mas tem uma particularidade interessante. A violência contra a mulher diminuiu na rua (de 29% para 19%) e aumentou em casa (de 40% para 48%) no ano passado.

No mercado de trabalho, a desigualdade de gênero também penaliza as mulheres. O último levantamento feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que poco mais de 54% das mulheres brasileiras integram a força de trabalho do país. Entre os homens, o número chega a quase 74%. Tem mais. O desemprego é maior entre as mulheres que têm filhos. Na faixa etária entre 25 e 49 anos, o nível de ocupação entre as mulheres ficou em 54,6% entre as que tem filhos e em 67,2% entre as que não tem. Além disso, as mulheres recebem, em média, 77% do salário que é pago aos homens. Nos cargos de chefia e direção, o rendimento delas é ainda menor: 62%.

Nosso país agride as mulheres, pune as que são mães, excluindo do mercado de trabalho e paga menos às mulheres pelo mesmo trabalho feito pelos homens. Isso tudo em pleno século 21. Mais que anacrônico (estamos bem parecidos com a Idade Média), o fator cultural brasileiro se constitui uma vergonha nacional. Isto tem que acabar.

Para além dos movimentos feministas, que se fazem necessários em razão de tudo que já expusemos acima, é preciso investir maciçamente na educação de nossas crianças para que essa “corrente hereditária” do pensamento machista termine. Só homens fracos temem mulheres fortes.