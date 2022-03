Abismo Anhumas, em Bonito, atualiza dá show de acessibilidade

Abismo Anhumas, com suas águas transparentes, é um dos pontos mais requisitados e simbólicos em Bonito (MS), cidade referência em ecoturismo no Brasil.

Os paredões que cercam o abismo, preservando um lago subterrâneo de águas límpidas que guardam um verdadeiro tesouro geológico, não são barreiras, mesmo para quem apresenta mobilidade reduzida ou Pessoas com Deficiência (PCD).

Para chegar a esse mundo mágico, agora há um rapel elétrico, certificado pelo Sistema de Gestão da Segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com a chancela do Inmetro. A operação desce e sobe o visitante nos 72 metros de paredão, inclusive cadeirantes, em poucos minutos e com total segurança.

O Abismo Anhumas conta com estrutura adaptada e profissionais capacitados, oferecendo todo o suporte e segurança para visitação, desde o checkpoint na cidade até a visita à caverna – com sua floresta de cones submersa, com formações calcárias (estalagmites), que até parecem um cenário de outro planeta. Lá embaixo, a luz do sol que penetra por fendas das rochas, cria cortinas iluminadas, fazendo o local ainda mais especial.

ATRATIVOS

Trazendo uma sensação de leveza, em águas que ficam, em média, com 18ºC, a atividade de flutuação pode ser feita também por pessoas com deficiências. Além disso, até quem nunca praticou mergulho pode optar pelo mergulho no Abismo na modalidade “batismo”, onde o visitante receberá todas as instruções necessárias para o uso de cilindros e será capacitado para mergulho de até 8 metros de profundidade.

Já os mergulhadores experientes e certificados, podem chegar aos 18 metros de profundidade, explorando esse mundo subaquático, silencioso, encantador, surpreendente, que presenteia o visitante com a real sensação de integração com a natureza e uma paz notável.

Além do rapel elétrico e da opção de mergulho batismo, outra novidade é a opção de contemplação – na qual o visitante opta por não fazer atividades aquáticas e, além do rapel elétrico, podem apenas contemplar o cenário único em um passeio de bote, sobre as águas transparentes, passando por formações rochosas com formas inusitadas durante uma tour com os guias, que trazem todas informações e histórias sobre o local.