Acidente com ônibus de trabalhadores deixa pelo menos 10 mortos

Um gravíssimo acidente foi registrado no final da noite desta quarta-feira (30), na PR-090, em Sapopema, no norte pioneiro do Paraná. O veículo, que transportava cerca de 36 trabalhadores, perdeu o controle na região da Serra Fria e caiu em uma ribanceira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 10 pessoas morreram.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência por volta das 22h desta quarta-feira. Os policiais relataram que o ônibus perdeu o controle em uma curva e despencou em um barranco de aproximadamente 20 metros, com mata densa.

O ônibus transportava funcionários da empresa Engemec, que tem sede em Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul. O destino final dos trabalhadores seria a cidade de Telêmaco Borba, a cerca de 70km de onde aconteceu o acidente, onde iriam arrumar os equipamentos de uma exportadora de papel celulose durante duas semanas.

O Corpo de Bombeiros confirmou sete óbitos no local e mais três em hospitais da região. Além das vítimas que não resistiram, cerca de 20 pessoas foram encaminhadas a hospitais para atendimento. As ambulâncias encaminharam os trabalhadores para unidades de saúde de Curiúva, Sapopema, São Jerônimo da Serra e Cornélio Procópio.