Acidente envolvendo dois veículos deixa motociclista ferido com fratura

Um acidente envolvendo dois veículos deixou um motociclista ferido, no fim da tarde desta terça-feira (08), no bairro Jardim Mato Grosso em Rondonópólis- MT.

Conforme informações da motorista do veículo Jeep Compass, ela seguia na rua Dom Pedro II sentido bairro/centro e ao chegar no cruzamento com a rua Ponta Porã ele deu sinal para virar, porém, o motociclista que vinha atrás não conseguiu frear e bateu na lateral do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e socorreu o motociclista com escoriações e uma fratura no pé. Ele foi encaminhado para a unidade hospitalar.