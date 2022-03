Acusado de série de furtos em residências é preso em flagrante

Um homem que praticou diversos furtos na cidade de Poconé (MT) foi preso em flagrante pela Polícia Civil e com ele localizados dois relógios das vítimas. O último crime foi registrado no dia 09 de março, quando ele invadiu uma residência de um idoso, no bairro Bom Pastor.

A equipe da Delegacia de Poconé conseguiu identificar o suspeito após analisar imagens de câmeras de segurança. Duas vítimas reconheceram os relógios apreendidos com o suspeito de 22 anos.

Em outra ocorrência registrada, a Polícia Civil identificou a participação do suspeito que invadiu uma residência na madrugada do dia 08 de março e furtou pertences do veículo da vítima.

Outro fato, também registrado durante a madrugada, o suspeito invadiu uma residência e furtou o aparelho celular de um idoso, no dia 04 de março.

Com as evidências e reconhecimento das vítimas, o delegado Maurício Maciel autuou o suspeito em flagrante por furto majorado.