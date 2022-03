Acusado de torturar e matar homem é preso em Cáceres

Um dos autores de um homicídio ocorrido em setembro do ano passado, em Cáceres, foi preso pela equipe da Delegacia do Município, após monitoramento do investigado nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul até que ele retornasse à cidade.

Os investigadores da Divisão de Homicídios cumpriram os mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão preventiva contra o investigado de 29 anos, indiciado pelos crimes de tortura e homicídio qualificado praticados contra Otoniel Francisco de Carvalho, 41 anos, conhecido como “Tom”.

O crime ocorreu na noite do dia 15 de setembro, no bairro Cohab Nova, em Cáceres. Na ocasião, devido à cobrança de provável dívida de drogas, Otoniel foi torturado em uma residência do bairro por quatro pessoas. Após tentar escapar, mesmo ferido, ele foi perseguido pela rua pelo acusado e um comparsa, que disparou contra o peito da vítima.

O delegado responsável pela investigação, Wilson Souza Santos, explica que entre os envolvidos no crime e identificados pela Polícia Civil, apenas o que foi preso agora ainda estava em liberdade.

O delegado destaca que a equipe de investigação realizou levantamentos e monitoramento do suspeito pelos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, a fim de que pudesse cumprir a prisão quanto ele retornasse a Cáceres.