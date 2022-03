Adolescente esfaqueia dois colegas em escola em ataque planejado

Um adolescente esfaqueou dois colegas de turma no Colégio Floresta, que fica em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (22). Os três alunos têm, aproximadamente, 13 anos. O principal alvo, uma menina, recebeu mais de sete golpes e foi hospitalizada.

Segundo Luciana, porta-voz da instituição, a menina foi ferida na região dos pulmões e uma das perfurações foi mais profunda. Ela foi encaminhada ao Hospital Ermelino Matarazzo, onde passa por atendimento médico. O outro colega foi atingido de raspão no joelho e sofreu apenas um corte superficial.

Ainda de acordo com a porta-voz, o agressor contou aos policiais que não gostava da colega de turma e que vinha planejando o ataque havia tempo. O aluno nunca apresentou comportamento agressivo.

Ele foi apreendido pela Polícia Militar e encaminhado ao 24º Distrito Policial (Ponte Rasa). No site do Colégio Floresta há um comunicado oficial que diz que as aulas foram suspensas nesta terça-feira (22), no período da tarde.